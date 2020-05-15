На российско-украинской границе почти вдвое увеличилось количество грузовиков
Сотрудники миссии ОБСЕ представили очередной отчёт наблюдений на российско-украинской границе в Ростовской области.
Данные опубликованы 19 мая. Так, за прошедшую неделю наблюдатели отметили заметное увеличение числа грузовиков, пересекающих границу в обоих направлениях. Всего сотрудники ОБСЕ насчитали 826 грузовых автомобилей. Из них 415 пересекли границу на МАПП Гуково и 411 - на МАПП Донецк.
«491 из них пересек границу Российской Федерации, и 335 - Украины. Большинство грузовиков имели украинские номерные знаки, выданные в Луганской области; однако на ежедневной основе наблюдатели также отмечали грузовики, зарегистрированные в Российской Федерации, и грузовики с номерами ЛНР», - говорится в отчёте.
Кроме того, на обоих пунктах пропуска выросло количество автоцистерн - с 43 до 60. Большинство грузовиков перевозили пропан или смесь пропана и бутана.
Помимо этого, в ДНР въехали 15 новых многофункциональных автомобилей коммунального типа «ГАЗель Next». Транспорт был без номерных знаков. Все автомобили окрашены в белый и оранжевый цвета.