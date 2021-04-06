На границе донского региона с Украиной заметили движение 34 поездов. О наблюдениях на пунктах пропуска в Гуково и Донецке 6 апреля сообщили специалисты ОБСЕ.В еженедельном отчете сотрудники миссии указали, что под Гуково слышали шум поездов. 17 из них двигались в сторону РФ, еще 17 - в сторону сопредельного государства. Из-за веток и столбов наблюдатели не смогли рассмотреть, что именно перевозили на ж/д транспорте.Также было зафиксировано увеличение автобусов. За неделю их количество возросло с 286 до 291.