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На границе Донского региона с Украиной заметили движение 34 поездов

На границе Донского региона с Украиной заметили движение 34 поездов
На границе донского региона с Украиной заметили движение 34 поездов. О наблюдениях на пунктах пропуска в Гуково и Донецке 6 апреля сообщили специалисты ОБСЕ.

В еженедельном отчете сотрудники миссии указали, что под Гуково слышали шум поездов. 17 из них двигались в сторону РФ, еще 17 - в сторону сопредельного государства. Из-за веток и столбов наблюдатели не смогли рассмотреть, что именно перевозили на ж/д транспорте.

Также было зафиксировано увеличение автобусов. За неделю их количество возросло с 286 до 291.

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