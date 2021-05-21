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Движение поездов заметили на границе Ростовской области с Украиной

Движение поездов заметили на границе Ростовской области с Украиной
На границе донского региона с Украиной заметили движение 32 поездов. О наблюдениях на пунктах пропуска в Гуково и Донецке сообщили сотрудники ОБСЕ.

В еженедельном отчете наблюдатели отметили, что под Гуково слышали шум поездов. 16 из них двигались в сторону РФ, еще 16 - в сторону Украины. Из-за веток и столбов наблюдатели не смогли рассмотреть, какой груз перевозили на ж/д транспорте.

Также были замечены люди в военной форме. Шесть человек пересекли границу Российской Федерации, а 12 человек-Украины.

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