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На границе донского региона с Украиной заметили движение 30 поездов

На границе донского региона с Украиной заметили движение 30 поездов
На границе донского региона с Украиной заметили движение 30 поездов. О наблюдениях на пунктах пропуска в Гуково и Донецке сообщили специалисты ОБСЕ.

В еженедельном отчете сотрудники миссии указали, что под Гуково слышали шум составов. По их мнению, 16 из них двигались в сторону РФ, еще 14 - в сторону Незалежной. Из-за веток и столбов наблюдатели не смогли рассмотреть, что именно перевозили по железной дороге.

Также было зафиксировано на двух пунктах пропуска снижение автобусного сообщения. За неделю количество общественного транспорта уменьшилось с 355 до 350.

Фото: kursiv.kz

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