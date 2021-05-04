На границе донского региона с Украиной заметили движение 30 поездов. О наблюдениях на пунктах пропуска в Гуково и Донецке сообщили специалисты ОБСЕ.В еженедельном отчете сотрудники миссии указали, что под Гуково слышали шум составов. По их мнению, 16 из них двигались в сторону РФ, еще 14 - в сторону Незалежной. Из-за веток и столбов наблюдатели не смогли рассмотреть, что именно перевозили по железной дороге.Также было зафиксировано на двух пунктах пропуска снижение автобусного сообщения. За неделю количество общественного транспорта уменьшилось с 355 до 350.Фото: kursiv.kz