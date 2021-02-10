На границе Дона с Украиной зафиксировали движение поездов и людей в военной форме

На границе донского региона с Украиной заметили движение поездов и людей в военной форме. О наблюдениях на пунктах пропуска в Гуково и Донецке сообщили сотрудники ОБСЕ 9 февраля.В отчете специалисты указали, что под Гуково слышали шум поездов. Восемь из них двигались в Россию, остальные девять - в сторону сопредельного государства. Из-за веток и столбов наблюдатели не смогли рассмотреть, что именно перевозили на ж/д транспорте.Кроме этого, на прошлой неделе были замечены 14 человек в военной форме, которые перешли границу.