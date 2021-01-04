На границе Ростовской области с Украиной заметили скорую помощь и движение поездов

На границе Ростовской области с Украиной заметили движение поездов и бригаду скорой помощи. Об этом сообщает ОБСЕ в своем еженедельном отчете.Согласно документу 30 декабря сотрудники миссии увидели машину скорой помощи с медиком. Она прибыла к пункту пропуска в Донецке, забрала троих людей и вернулась на территорию РФ.В этот же отчетный период было зафиксировано движение 15 поездов. Восемь из них направлялись в Российскую Федерацию, а остальные семь - на Украину. Что именно перевозили таким образом, специалисты не смогли увидеть из-за деревьев и опор ЛЭП.Кроме того, в течение недели наблюдатели заметили перемещение через границу 16 лиц в военной форме.