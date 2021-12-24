На годовое обслуживание «Ростов Арены» не смогли найти подрядчика
На годовое обслуживание стадиона «Ростов Арена» не смогли найти подрядчика. Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове опубликовала результаты аукциона на сайте госзакупок.
Согласно документу, за тендер боролись два участника, один из которых - опытная компания ООО «УКТС ГРУПП». Организация существует более 10 лет и предоставляет услуги профессионального клининга по всей стране. Вторым участником стало ООО «ЭДС-РСТ ГРУПП», зарегистрированное на list-org в 2019 году. Примечательно, что основным видом деятельности компании указано производство электромонтажных работ.
Однако комиссию, судя по всему, не смутила сфера деятельности возможного исполнителя. Обе компании не прошли конкурс только из-за некорректного техзадания, которое прислали вместе с другими документами для участия в тендере. Очевидно, закупку придется размещать повторно. Станут ли прежние компании участвовать снова, исправив техзадание, остается загадкой.
Как сообщал Rostov.ru, исполнителю предстоит обеспечить чистоту и соответствие санитарным нормам на КПП, кассах, ливневых канализациях и очистных сооруженияхх. Ежедневно нужно протирать пыль, делать влажную уборку, собирать и выносить мусор, а также утилизировать отходы. Общая площадь помещений составляет более 128,4 тысячи квадратных метров.
Кроме того, не менее двух раз в год подрядчик должен проводить генеральную уборку. В нее входят машинная и химчистка полов, ковров, мебели, а также очистка вентиляционных отверстий, дверных блоков и перегородок. Помимо уборки внутренних помещений, на территории стадиона нужно расчищать снег, подметать мусор, а в осенний период - и опавшие листья.
Содержанием «Ростов Арены» необходимо заниматься с 8 до 17 часов. За год предоставления услуг дирекция готова заплатить 70,3 миллиона рублей.