На обслуживание «Ростов Арены» выделили более 70 млн рублей областного бюджета
Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове (ГАУ РО «Ростов-2018») ищет подрядчика для уборки и поддержания чистоты на территории домашнего стадиона донского ФК. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.
По контракту общая площадь помещений составляет более 128,4 тысячи квадратных метров. Исполнителю предстоит заняться чистотой и санитарными нормами на билетных кассах, контрольно-пропускных пунктах, ливневых канализациях и очистных сооружениях. Ежедневно нужно протирать пыль, делать влажную уборку, собирать и выносить мусор, а также утилизировать отходы.
Кроме того, не менее двух раз в год подрядчик должен проводить генеральную уборку. В нее входят машинная и химчистка полов, ковров, мебели, а также очистка вентиляционных отверстий, дверных блоков и перегородок. Помимо уборки внутренних помещений, на территории стадиона нужно расчищать снег, подметать мусор, а в осенний период - и опавшие листья.
Содержанием «Ростов Арены» необходимо заниматься с 8 до 17 часов. За год предоставления услуг дирекция готова заплатить 70,3 миллиона рублей. О состоянии домашней арены «желто-синих», очевидно, заботятся заранее. Недавно ГАУ РО публиковал еще одну закупку на крупную сумму. Судя по документу, на стадионе понадобится круглосуточная охрана. За год работы дирекция предлагает подрядчикам почти 44 миллиона рублей. При этом в обоих случаях на эти цели потратят деньги из бюджетных средств.