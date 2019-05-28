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На двух улицах в Ростове ограничат движение пешеходов

На двух улицах в Ростове ограничат движение пешеходов
Фото: http://user.vse42.ru
В Ростове на двух улицах ограничат движение пешеходов. Ограничения вводятся на Западном и в центре города. Об этом сообщили в ростовской мэрии.

Так, из-за ремонта тротуаров на улице 1-й Баррикадной на участке от площади Круглой до переулка Медного для пешеходов поочерёдно будут закрыты южная и северная сторона.

По этой же причине движение пешеходов ограничат по переулку Островского на участке от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской. Закрыта будет западная сторона тротуара.

Ограничения будут действовать с 19 июня по 1 августа.

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