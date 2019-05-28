На двух улицах в Ростове ограничат движение пешеходов



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В Ростове на двух улицах ограничат движение пешеходов. Ограничения вводятся на Западном и в центре города. Об этом сообщили в ростовской мэрии.



Так, из-за ремонта тротуаров на улице 1-й Баррикадной на участке от площади Круглой до переулка Медного для пешеходов поочерёдно будут закрыты южная и северная сторона.



По этой же причине движение пешеходов ограничат по переулку Островского на участке от улицы Большой Садовой до улицы Пушкинской. Закрыта будет западная сторона тротуара.



Ограничения будут действовать с 19 июня по 1 августа.