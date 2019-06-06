На одной из улиц Ростова ограничат движение пешеходов





В Ленинском районе Ростова на одной из улиц ограничат движение пешеходов.



Ограничение вводится на улице Народного Ополчения. Поочередно здесь будет закрыто движение пешеходов по южной и северной сторонам на участке от переулка Доломановского до Островского.



Ограничение будет действовать с 23 июня по 1 августа.



Напомним, что с 29 июня запрещается стоянка транспорта на улице Тибетской на участке от переулка 1-го Кольского до переулка Бугского и на улице Суворова в районе дома № 18.



Кроме того, меняется схема движения по улице Нариманова.