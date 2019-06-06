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На одной из улиц Ростова ограничат движение пешеходов

На одной из улиц Ростова ограничат движение пешеходов

В Ленинском районе Ростова на одной из улиц ограничат движение пешеходов.

Ограничение вводится на улице Народного Ополчения. Поочередно здесь будет закрыто движение пешеходов по южной и северной сторонам на участке от переулка Доломановского до Островского.

Ограничение будет действовать с 23 июня по 1 августа.

Напомним, что с 29 июня запрещается стоянка транспорта на улице Тибетской на участке от переулка 1-го Кольского до переулка Бугского и на улице Суворова в районе дома № 18.

Кроме того, меняется схема движения по улице Нариманова.

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