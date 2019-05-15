В Ростове летом на двух улицах ограничат движение транспорта



Летом в Ростове ограничат движение транспорта на двух улицах. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.



Так, с 7 июня проезд будет ограничен на участке от улицы Подтелкова до Мечникова, 55. Запрет продлится до 1 августа. Ограничение вводится из-за ремонта тротуаров по улице Мечникова.



Кроме того, также с 7 июня движение ограничат по правой полосе улицы Вавилова, 71д/1. Ограничение будет действовать до 3 июля. Здесь будут проводиться работы по прокладке газопровода.