На два дня ограничат движение на ж\д переезде в Ростовской области

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В Ростовской области, в городе Миллерово, на два дня будет приостановлено движение через железнодорожный переезд «Заготзерно». Об этом проинформировала администрация Миллеровской дистанции пути.Ограничения связаны с работой машинного комплекса на путь № 3а станции Каменская. Специалисты организации уточнили, что движение через переезд будет закрыто.Запрет будет действовать 26 и 27 декабря 2024 года с 8:00 до 17:00. Водителей просят учитывать данную информацию и заранее планировать альтернативные маршруты.В указанные дни возможно длительное пребывание машинного комплекса на зонах переезда и на подходах к нему. В случае нахождения состава на подходящих участках, а также при проведении работ по смене рельсо-шпальной решетки, следует ожидать продолжительного срабатывания системы автоматики — сигналы светофоров будут запрещать движение автотранспорта через переезд.