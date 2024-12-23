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На два дня ограничат движение на ж\д переезде в Ростовской области

На два дня ограничат движение на жд переезде в Ростовской области

В Ростовской области, в городе Миллерово, на два дня будет приостановлено движение через железнодорожный переезд «Заготзерно». Об этом проинформировала администрация Миллеровской дистанции пути.

Ограничения связаны с работой машинного комплекса на путь № 3а станции Каменская. Специалисты организации уточнили, что движение через переезд будет закрыто.

Запрет будет действовать 26 и 27 декабря 2024 года с 8:00 до 17:00. Водителей просят учитывать данную информацию и заранее планировать альтернативные маршруты.

В указанные дни возможно длительное пребывание машинного комплекса на зонах переезда и на подходах к нему. В случае нахождения состава на подходящих участках, а также при проведении работ по смене рельсо-шпальной решетки, следует ожидать продолжительного срабатывания системы автоматики — сигналы светофоров будут запрещать движение автотранспорта через переезд.
Фото: Rostov.ru
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