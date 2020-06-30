С 6 июля на Дону ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

В Каменском районе будет приостановлено движение автомобилей через железнодорожный переезд «Заготзерно». Ограничения связаны с ремонтом дороги, которая проходит через пути. Об этом сообщили в Миллеровской дистанции пути 2 июля.6 июля транспорт не сможет продолжить движение через переезд с 18 часов. С этого времени рабочие приступят к демонтажу водоотводного лотка и подготовят дорогу к нанесению покрытия. Ремонт дороги начнётся после обеда 7 июля.На время перекрытия переезда «Заготзерно» водители авто смогут проехать через ж/д переезд 1 036-й километр ПК 7 станица Каменская или объехать по путепроводу 1 038-й километр ПК 9.Напомним, что участок дороги через переезд «Заготзерно» перекрывали в мае. Из-за затруднительного движения создавалась большая пробка. Автомобилисты нарушали правила ДД и обгоняли очереди по ж/д путям.