Пропавшего в Ростовской области 49-летнего мужчину нашли живым
Пропавший житель поселка Опорного Азовского района найден живым. Ара Манукян не выходил на связь почти неделю.
Ранее сообщалось, что мужчина нуждается в медпомощи. Ара ушел из дома 27 ноября и не вернулся. Родственники не знали, куда направлялся пропавший. Они забили тревогу и написали заявление в полицию. Также близкие распространили ориентировку в социальных сетях и обратились за помощью в поисковые службы.
Через пять дней появилась информация о том, что мужчину нашли живым. Где столько времени находился Ара и почему не выходил на связь, станет известно позже.