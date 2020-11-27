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Пропавшего в Ростовской области 49-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Ростовской области 49-летнего мужчину нашли живым
Пропавший житель поселка Опорного Азовского района найден живым. Ара Манукян не выходил на связь почти неделю.

Ранее сообщалось, что мужчина нуждается в медпомощи. Ара ушел из дома 27 ноября и не вернулся. Родственники не знали, куда направлялся пропавший. Они забили тревогу и написали заявление в полицию. Также близкие распространили ориентировку в социальных сетях и обратились за помощью в поисковые службы.

Через пять дней появилась информация о том, что мужчину нашли живым. Где столько времени находился Ара и почему не выходил на связь, станет известно позже.

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