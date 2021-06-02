На Дону живой нашли пропавшую 83-летнюю женщину с потерей памяти
В Ростовской области нашли живой 83-летнюю женщину, пропавшую без вести. Местонахождение Галины Шурховецкой было неизвестно почти трое суток.
Как сообщалось ранее, жительница СНТ «Летний сад» поселка Новосоленого Волгодонского района ушла из дома 2 июня. Пенсионерка не вернулась к вечеру, и родные бросились ее искать. Женщина страдает потерей памяти. Самостоятельные поиски не увенчались успехом, поэтому родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
4 июня Галину Шурховецкую нашли живой. Как пенсионерка оказалась вдали от дома, неизвестно.