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На Дону живой нашли пропавшую 83-летнюю женщину с потерей памяти

На Дону живой нашли пропавшую 83-летнюю женщину с потерей памяти
В Ростовской области нашли живой 83-летнюю женщину, пропавшую без вести. Местонахождение Галины Шурховецкой было неизвестно почти трое суток.

Как сообщалось ранее, жительница СНТ «Летний сад» поселка Новосоленого Волгодонского района ушла из дома 2 июня. Пенсионерка не вернулась к вечеру, и родные бросились ее искать. Женщина страдает потерей памяти. Самостоятельные поиски не увенчались успехом, поэтому родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

4 июня Галину Шурховецкую нашли живой. Как пенсионерка оказалась вдали от дома, неизвестно.

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