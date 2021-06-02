На Дону разыскивают 83-летнюю женщину с потерей памяти

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину. О местонахождении Галины Шурховецкой ничего не известно третьи сутки.Жительница СНТ «Летний сад» поселка Новосоленого Волгодонского района ушла из дома 2 июня. Когда пенсионерка не вернулась к вечеру, родные забили тревогу. У Галины проблемы с памятью. Родственники пропавшей написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.У женщины короткие седые волосы и зеленые глаза. Рост Галины - 160 сантиметров, телосложение - худощавое. В день исчезновения она была одета в болоньевую куртку темно-болотного цвета, красную шапку, бордовую фланелевую рубашку, укороченные штаны, коричневые гольфы и тапки в виде кошек.Если вам известно что-либо о местонахождении Галины Шурховецкой, сообщите об этом по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52.