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На Дону разыскивают 83-летнюю женщину с потерей памяти

На Дону разыскивают 83-летнюю женщину с потерей памяти
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину. О местонахождении Галины Шурховецкой ничего не известно третьи сутки.

Жительница СНТ «Летний сад» поселка Новосоленого Волгодонского района ушла из дома 2 июня. Когда пенсионерка не вернулась к вечеру, родные забили тревогу. У Галины проблемы с памятью. Родственники пропавшей написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

У женщины короткие седые волосы и зеленые глаза. Рост Галины - 160 сантиметров, телосложение - худощавое. В день исчезновения она была одета в болоньевую куртку темно-болотного цвета, красную шапку, бордовую фланелевую рубашку, укороченные штаны, коричневые гольфы и тапки в виде кошек.

Если вам известно что-либо о местонахождении Галины Шурховецкой, сообщите об этом по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52.

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