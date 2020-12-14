В Ростове нашли живой пропавшую 64-летнюю женщину

В Ростове пропавшую 64-летнюю женщину нашли живой. Галину Шевелеву разыскивали почти сутки.Женщина пропала 15 декабря на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского. Галина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Когда она не вернулась домой к вечеру, родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.Спустя сутки появилась информация о том, что Галину Шевелеву нашли живой. Где находилась женщина, пока ее искали, неизвестно. Возможно, она заблудилась и не смогла найти дорогу домой.