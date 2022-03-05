На Дону за сутки от коронавируса выздоровели более 2,5 тысячи человек
Более двух с половиной тысяч жителей Ростовской области победили коронавирус за последние сутки. Об этом сообщили в региональном правительстве.
По состоянию на 7 марта за все время пандемии от коронавируса выздоровели 305 373 человека, из них за последние сутки - 2 567 человек. У этих людей нет симптомов заболевания, а контрольные тесты показывают отрицательные результаты. Они уже могут не соблюдать режим самоизоляции, а с 10 марта им даже не придется предъявлять справку о перенесенном заболевании.
Также зарегистрировали 2 132 человека, которые заболели вирусом за последние сутки. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 338 166 человек.