На Дону за сутки от коронавируса выздоровели более 2,5 тысячи человек

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[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2022-03/1646678963_sh-wfx9-p3m.jpg[/imgБолее двух с половиной тысяч жителей Ростовской области победили коронавирус за последние сутки. Об этом сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 7 марта за все время пандемии от коронавируса выздоровели 305 373 человека, из них за последние сутки - 2 567 человек. У этих людей нет симптомов заболевания, а контрольные тесты показывают отрицательные результаты. Они уже могут не соблюдать режим самоизоляции, а с 10 марта им даже не придется предъявлять справку о перенесенном заболевании.Также зарегистрировали 2 132 человека, которые заболели вирусом за последние сутки. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 338 166 человек.