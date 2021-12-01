Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Более 150 жителей Ростовской области победили коронавирус

Более 150 жителей Ростовской области победили коронавирус
В Ростовской области более 150 тысяч человек переболели коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По данным на 2 декабря, за сутки с коронавирусной инфекцией удалось справиться 614 жителям региона. У них нет симптомов заболевания, и они уже не соблюдают самоизоляцию. Кроме того, выздоровевшим пришли отрицательные тесты и сертификат переболевшего на «Госуслугах». Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 151 234 человека. Это почти 90% от всего количества зараженных.

Продолжает расти общее число заболевших опасным вирусом. За сутки инфекцию подхватили 649 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 176 843 жителя Ростовской области. Жертвами вируса стал 8 801 человек.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.