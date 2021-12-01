Более 150 жителей Ростовской области победили коронавирус

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В Ростовской области более 150 тысяч человек переболели коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 2 декабря, за сутки с коронавирусной инфекцией удалось справиться 614 жителям региона. У них нет симптомов заболевания, и они уже не соблюдают самоизоляцию. Кроме того, выздоровевшим пришли отрицательные тесты и сертификат переболевшего на «Госуслугах». Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 151 234 человека. Это почти 90% от всего количества зараженных.Продолжает расти общее число заболевших опасным вирусом. За сутки инфекцию подхватили 649 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 176 843 жителя Ростовской области. Жертвами вируса стал 8 801 человек.