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Более 180 тысяч жителей Ростовской области победили коронавирус

Более 180 тысяч жителей Ростовской области победили коронавирус
Более 180 тысяч жителей Ростовской области справились с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства по состоянию на 15 января.

За минувшие сутки из списка заболевших коронавирусом выбыли 282 человека. У этих пациентов нет симптомов заболевания, а ПЦР-тесты показывают отрицательный результат. Пациентов выписали из больницы и они могут больше не соблюдать самоизоляцию.

Всего в донском регионе за все время пандемии коронавирус подхватили 199103 человек, из которых больше 180 тысяч выздоровели. Не смогли справиться с инфекцией 9876 человек.
Фото: РостовРу
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