На Дону от коронавируса вылечились 192 человека за сутки

За сутки в Ростовской области 192 человека победили коронавирус. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 2 мая, за весь период пандемии коронавируса в области выздоровели 79 128 человек. У этих дончан нет симптомов, а тесты показывают отрицательный результат. Но это не значит, что человек не может заболеть опасной инфекцией снова, поэтому медики настаивают на вакцинации.Тем временем в Ростовской области продолжают фиксировать новые случаи заболевания. За минувшие сутки коронавирус подхватили 226 человек, а общее число заболевших в регионе составило 88 415 дончан. Из этого числа 4 093 человека скончались.