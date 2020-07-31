На Дону за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека

В Ростовской области за сутки от коронавируса умерли четыре человека. Оперативные данные по смертности передает правительство донского региона.По состоянию на 4 августа жертвами опасного вируса за сутки стали еще четыре человека - все пенсионеры. Это 67-летний пациент, страдающий онкологическим заболеванием, 62-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, пациентка 76 лет, страдающая гипертонией, болезнями системы кровообращения, 71-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения и ожирением. За весь период пандемии коронавируса жертвами в Ростовской области стали 240 человек.Всего на Дону зафиксировано 13 464 инфицированных коронавирусом. Только за последние сутки COVID-19 подтвердился у 129 человек. У большинства болезнь проходит бессимптомно или в легкой форме. Страдают, как правило, пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.