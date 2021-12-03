На Дону победить коронавирус удалось еще 590 жителям

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В Ростовской области продолжает расти количество человек, которым удалось побороть коронавирусную инфекцию. За 24 часа, с 6 по 7 декабря, от COVID-19 вылечились 590 человек. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Положительную динамику омрачает суточный прирост заболевших - 651 человек. Всего в Ростовской области выявлено 180 197 инфицированных. Скончались от коронавируса 8 974 человека. Все они страдали от хронических заболеваний, среди которых - сахарный диабет, ожирение и онкология.По актуальным на 7 декабря данным, в стационарах находятся 3 480 пациентов с подтвержденным ковидом, 37 из которых - в тяжелом состоянии. Они не могут самостоятельно дышать, поэтому их ввели в искусственную кому и подключили к высокоточной аппаратуре.Еще 307 человек могут самостоятельно дышать и передвигаться. Однако они дышат с помощью масок и мундштуков из-за недостаточного уровня кислорода в крови.