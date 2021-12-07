В Ростовской области за сутки еще 593 человека избавились от COVID-19

Фото: Яндекс.Новости

На Дону увеличивается число выздоровевших от коронавируса. В течении суток опасный вирус побороли еще 593 человека. Пройденные ими ПЦР-тесты дали отрицательный результат, в регистре заболевших они больше не числятся. Об этом сообщает 9 декабря правительство Ростовской области.С начала пандемии врачам удалось вылечить 155 405 пациентов с коронавирусом. В стационаре лечения проходят 3 409 пациентов. При этом медики расценивают как тяжелое состояние 31 человека. Из-за сильного поражения легких они не могут дышать сами. Их ввели в искусственную кому, обеспечив дыхание высокоточной аппаратурой. Еще 305 инфицированных могут двигаться и дышать, однако им необходимо использование масок и мундштуков.Несмотря на положительную динамику лечения коронавируса, суточный прирост заболевших по-прежнему высокий - 648 человек. Всего в Ростовской области опасный вирус подхватили 181 410 жителей Ростовской области.