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На Дону за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 12 человек

На Дону за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 12 человек

В Ростовской области за минувшие сутки справиться с последствиями коронавируса не смогли 12 человек. О новых погибших сообщает региональное правительство.

В регистре умерших - девять женщин в возрасте от 60 лет до 91 года и трое мужчин, которым было от 77 до 92 лет. Все они, судя по результатам вскрытия, имели хронические заболевания. Речь идет о гипертонии, онкологии, сахарном диабете и других болезнях. Коронавирус резко обостряет их течение, что и приводит к смерти.

Всего в Ростовской области COVID-19 унес жизни 10 116 человек, среди них были и дети. Отметим, что ситуация в регионе по-прежнему напряженная: ежедневно опасная инфекция обнаруживается у более трех тысяч человек. За весь период пандемии заболели 245 413 жителей. Преобладает все также омикрон.
Фото: Яндекс.Новости
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