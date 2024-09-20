В Ростовской области осудят предпринимателя, которого обвиняют в гибели рабочего

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В Ростовской области состоится суд над индивидуальным предпринимателем, которого обвиняют в гибели рабочего. Трагедия произошла 7 ноября 2023 года в городе Новочеркасске.В тот день 27-летний рабочий разгружал машину с помощью крана-манипулятора. Верхняя металлическая часть стрелы крана соприкоснулась с электрическим проводом. Он висел над въездом во двор частного дома. После этого прошел разряд, и водитель техники получил смертельный удар током.В отношении работодателя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».По версии следствия, предприниматель допустил мужчину к работе, несмотря на отсутствие квалификации и опыта.