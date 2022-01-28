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На Дону за январь коронавирус выявили почти у 23 тысяч человек

На Дону за январь коронавирус выявили почти у 23 тысяч человек

В донском регионе за январь коронавирусную инфекцию выявили почти у 23 тысяч человек. Соответствующая информация следует из ежедневных данных оперштаба Ростовской области.

Пик заболеваемости пришелся на конец месяца. Наибольшее число зараженных было зафиксировано 31 января - 2 744 жителя региона. При этом в начале января ежесуточный прирост составлял всего около 280-350 человек. Значительно сократилось число тяжелых и смертельных случаев. На ИВЛ пребывают в среднем около 250 человек, а количество умерших в настоящее время - около десятка за день, хотя ранее составляло около 25-30.

Напомним, что в донском регионе начал активно распространяться новый штамм коронавируса - омикрон. Не исключено, что вспышки заболеваемости связаны именно с ним, а не с другими штаммами инфекции. Симптомы болезни напоминают обычное ОРВИ, и большинство жителей переносят болезнь в легкой форме.
Фото:istockphoto.com
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