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На Дону выпустили четыре тонны белого толстолобика в реку Маныч

На Дону выпустили четыре тонны белого толстолобика в реку Маныч
Власти Пролетарского района Ростовской области объявили о выпуске в реку Маныч четырех тонн белого толстолобика. Информация об этом поступила из администрации муниципального образования.

Каждая выпущенная рыба весила от 700 граммов до 2 килограммов. Важно подчеркнуть, что толстолобик играет важную роль в оздоровлении водоемов, поскольку его рацион состоит из фитопланктона (водорослей).

В настоящее время в реке Маныч наблюдается недостаточное количество толстолобика, поэтому данное мероприятие направлено на поддержку восстановления популяции и улучшение экологической ситуации в регионе.
Фото: Администрация Пролетарского района РО
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