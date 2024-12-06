Свыше 37 тысяч белых толстолобиков выпустили в Дон для борьбы с водорослями

Фото: АзНИИРХ

В Ростовской области более 37 тысяч белых толстолобиков выпустили в реку Дон для борьбы с водорослями. Информацию об этом разместили на сайте АзНИИРХ.Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии занимаются биологической мелиорацией реки Дон. Для этого они выпустили в реку Дон ниже Цимлянского водохранилища более 37 тысяч рыб.Ученые отмечают, что белый толстолобик является естественным мелиоратором. Он не просто фильтрует зацветшую зелёную и мутную воду, но и также поедает водоросли. Тем самым рыба позволяет сохранять воду в пруду чистой и предотвращает цветение водоема.В настоящее время в акватории реки Дон наблюдается чрезмерное цветение сине-зеленых водорослей. В свою очередь эти растения выделяют ядовитые токсины, которые пагубно влияют на растения и обитателей водоемов.