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Свыше 37 тысяч белых толстолобиков выпустили в Дон для борьбы с водорослями

Свыше 37 тысяч белых толстолобиков выпустили в Дон для борьбы с водорослями

В Ростовской области более 37 тысяч белых толстолобиков выпустили в реку Дон для борьбы с водорослями. Информацию об этом разместили на сайте АзНИИРХ.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии занимаются биологической мелиорацией реки Дон. Для этого они выпустили в реку Дон ниже Цимлянского водохранилища более 37 тысяч рыб.

Ученые отмечают, что белый толстолобик является естественным мелиоратором. Он не просто фильтрует зацветшую зелёную и мутную воду, но и также поедает водоросли. Тем самым рыба позволяет сохранять воду в пруду чистой и предотвращает цветение водоема.

В настоящее время в акватории реки Дон наблюдается чрезмерное цветение сине-зеленых водорослей. В свою очередь эти растения выделяют ядовитые токсины, которые пагубно влияют на растения и обитателей водоемов.
Фото: АзНИИРХ
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