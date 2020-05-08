В Ростовской области за сутки выписали 150 штрафов за нарушение самоизоляции

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Десятки жителей Ростовской области продолжают получать штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологического режима. За сутки протоколы составили в отношении 150 человек, за весь период — в отношении 7 941 человека. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом.Решением судов штрафы взыскали уже с 3 168 жителей донского региона. Протоколы составляют по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. По статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» привлекают людей с подозрением на COVID-19, которые нарушили режим. Статья «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» предусматривает наказание для всех, кто нарушает введённый в регионе режим повышенной готовности, то есть вышел на улицу без уважительной причины, не соблюдал дистанцию, не носил маску в общественном месте. Сумма штрафов — от 1 до 40 тысяч рублей.