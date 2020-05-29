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Почти 10 тысяч жителей Ростовской области находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

Почти 10 тысяч жителей Ростовской области находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

В Ростовской области почти 10 тысяч местных жителей находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным на 1 июня, врачи следят за состоянием 9 839 человек. Большинство из них, 9 684, находятся на самоизоляции по месту жительства. В ковидных госпиталях лечение проходят 544 пациента. В тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ - 28 человек.

За последние сутки выздоровели 25 человек. За весь период - 1 742.

Напомним, в Ростовской области зарегистрировано уже 4 942 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 184 человек.

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