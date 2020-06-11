Под наблюдением врачей находятся почти 12 тысяч жителей Ростовской области с подозрением на коронавирус

В Ростовской области под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся почти 12 тысяч человек. Об этом рассказали в правительстве региона.По состоянию на 13 июня в Ростовской области под медицинским наблюдением с подозрением на инфекцию находятся 11 793 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 11 778. За все время пандемии врачи наблюдали 48 тысяч человек.Несмотря на снятие ограничений, у жителей области продолжают выявлять коронавирус. На сегодняшний день уже 7 314 дончан заражены инфекцией. Жертвами болезни стали 65 человек, в том числе 12-летний ребенок.Всего в стране - больше 520 тысяч инфицированных. Сотни случаев заболевания продолжают регистрировать во всех регионах страны.