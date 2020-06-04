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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился до единицы

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился до единицы
В Ростовской области впервые после понедельника коэффициент распространения коронавируса упал до единицы.

По данным на 6 июня, показатель заболевших на 100 тысяч населения – 142. Коэффициент распространения инфекции (Rt) – 1.

В понедельник, 1 июня, Rt был зарегистрирован на уровне 0,9. Затем с каждым днём он начал расти. Самый большой показатель зарегистрирован в четверг, 4 июня, - 1,28. В пятницу коэффициент равнялся 1,24.

Напомним, от показателя Rt зависит снятие введённых ограничений. Для перехода к очередному этапу снятия запретов необходимо, чтобы показатель на протяжении длительного времени держался ниже единицы.

Высчитывается Rt путём деления числа зарегистрированных больных за последние четыре дня на количество выявленных больных за предыдущие четверо суток.

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