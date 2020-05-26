На Дону коэффициент распространения коронавируса упал ниже единицы
В Ростовской области показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения составил 102 человека. Об этом 28 мая сообщили в Управлении Роспотребнадзора Ростовской области.
При этом коэффициент распространения инфекции (Rt) второй день подряд становится ниже единицы. На сегодняшний день показатель составил 0,9. Сутками ранее он был равен 0,93. Пять дней назад, 23 мая, коэффициент был зарегистрирован на уровне 1,7.
Главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев объяснил высокий уровень Rt несоблюдением жителями области самоизоляции и масочного режима. На рост коэффициента также повлияли вспышки заболевания в закрытых соцучреждениях. Очаги заражения выявлены в Сальском психоневрологическом интернате, в аналогичном учреждении в Звереве и в социальном центре для несовершеннолетних в Миллерове.
Напомним, коэффициент распространения инфекции показывает, какое количество человек заражает один пациент с подтверждённым диагнозом. На его основе принимается решение о снятии введённых из-за коронавируса ограничений. В настоящее время на Дону рассматривается вопрос о возобновлении работы салонов красоты.