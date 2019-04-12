На Дону в областном субботнике приняли участие более 75 тысяч человек



На Дону прошел областной субботник. Масштабная уборка состоялась 13 апреля одновременно с региональным Днем древонасаждений. Мероприятия стали завершением месячника чистоты, который традиционно проводится перед началом летнего сезона.



Участники субботника привели в порядок береговые, парковые зоны, а также территории, где в теплое время отдыхают люди. Убрали старые ветки и пни, собрали мусор, отремонтировали детские и спортивные площадки. В Ростове-на-Дону, в субботнике на левом берегу Донаучаствовал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.



-В этом году наводить порядок на территории области вышло более 75 тысяч человек при поддержке более трех тысяч единиц коммунальной техники. От веток и мусора очищено порядка 25 тысяч квадратных метров земель, стали чище 12 тысяч квадратных метров лесополос, расположенных вдоль автомобильных дорог, - отметил Сидаш.



- Следует добавить, что подобные мероприятия имеют огромное значение. Люди меняют привычную среду, выходят на природу, дышат свежим воздухом, общаются и одновременно с этим приносят пользу. Важно понимать, что если человек уберется хотя бы у себя во дворе, наш регион станет заметней чище.



Заместитель губернатора напомнил, что традицию проведения Дня древонасаждений возродил глава региона. В этом году во время «зеленого праздника» в области высажено более 70 тысяч деревьев, 24 тысячи кустарников, 45 тысяч квадратных метров цветников. Высажено около 30 тысяч квадратных метров газона. В озеленении родного края приняли участие 56 тысяч человек.