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На Дону в ближайшие дни прогнозируют высокую пожароопасность

На Дону в ближайшие дни прогнозируют высокую пожароопасность
В ближайшие дни в Ростовской области прогнозируют высокую пожароопасность. В период с 4 по 7 мая возможны возгорания построек, камышей и лесов.

Угроза возникновения возгорания четвертого класса ожидается в северо-западной (Каменский район) и северо-восточной (Белокалитвинский) частях региона. Аналогичная ситуация будет и в Приазовье, в частности, в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах.

Жителей Ростовской области настоятельно просят не бросать горящие спички и незатушенные окурки в лесах. Рекомендуется также быть предельно осторожными в обращении с пламенем и воздержаться от разведения костров. Запрещено выжигать сухую растительность и камыши.

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