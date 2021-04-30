На Дону в ближайшие дни прогнозируют высокую пожароопасность

В ближайшие дни в Ростовской области прогнозируют высокую пожароопасность. В период с 4 по 7 мая возможны возгорания построек, камышей и лесов.Угроза возникновения возгорания четвертого класса ожидается в северо-западной (Каменский район) и северо-восточной (Белокалитвинский) частях региона. Аналогичная ситуация будет и в Приазовье, в частности, в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах.Жителей Ростовской области настоятельно просят не бросать горящие спички и незатушенные окурки в лесах. Рекомендуется также быть предельно осторожными в обращении с пламенем и воздержаться от разведения костров. Запрещено выжигать сухую растительность и камыши.