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На Дону чрезвычайная пожароопасность сохранится в ближайшие два дня

На Дону чрезвычайная пожароопасность сохранится в ближайшие два дня
В ближайшие два дня в донском регионе сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности. Она продлится с 21 по 22 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Угроза возникновения возгорания пятого класса ожидается в северо-западных территориях Дона, таких как Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский, Миллеровский, Кашарский, Каменский и Тарасовский районы, а также в северо-восточных – Матвеево-Курганский и Куйбышевский.

Жителей Ростовской области настоятельно просят не бросать горящие спички и не затушенные окурки в лесах. Рекомендуется также быть предельно осторожным в обращении с пламенем и воздержаться от разведения костров. Запрещено выжигать сухую растительность и камыши.

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