На Дону в ближайшие часы ожидается сильный ветер

В Ростовской области в ближайшие часы усилится ветер. Непогоду прогнозируют утром и днем 6 октября.В этот день в северных городах и районах региона похолодает до +11 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 65 километров в час (18 метров в секунду). При этом весь день ожидается солнечная погода с переменной облачностью, без осадков.Автомобилистам во время непогоды рекомендуется избегать слабозакрепленных конструкций и старых деревьев. Оставлять машину стоит на специальных парковочных площадках.Если машина все-таки получит повреждения в результате ЧП, обратитесь в управляющую компанию, которая обслуживает этот участок. Там зафиксируют факт происшествия, и в дальнейшем вы сможете возместить полученный ущерб.