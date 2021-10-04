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На Дону в ближайшие часы ожидается сильный ветер

На Дону в ближайшие часы ожидается сильный ветер
В Ростовской области в ближайшие часы усилится ветер. Непогоду прогнозируют утром и днем 6 октября.

В этот день в северных городах и районах региона похолодает до +11 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 65 километров в час (18 метров в секунду). При этом весь день ожидается солнечная погода с переменной облачностью, без осадков.

Автомобилистам во время непогоды рекомендуется избегать слабозакрепленных конструкций и старых деревьев. Оставлять машину стоит на специальных парковочных площадках.

Если машина все-таки получит повреждения в результате ЧП, обратитесь в управляющую компанию, которая обслуживает этот участок. Там зафиксируют факт происшествия, и в дальнейшем вы сможете возместить полученный ущерб.
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