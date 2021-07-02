Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Штормовой ветер и ливни накроют Ростовскую область в ближайшие сутки

Штормовой ветер и ливни накроют Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области снова ожидаются грозы с ливнями и сильным ветром. Оперативный прогноз на 6 июля опубликовали донские спасатели.

В этот день ветер усилится до 24 метров в секунду (86,5 километра в час). Кроме того, в некоторых муниципалитетах региона будут обильные осадки, сопровождающиеся грозой.

Рекомендуется по возможности оставаться дома. В случае, если вы оказались на улице, стоит избегать деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Автомобили необходимо оставлять только на специальных парковочных площадках.

Во время грозы нужно закрыть окна, двери, а также отключить все электроприборы.

Как сообщалось ранее, череда дождей в Ростовской области продлится как минимум до среды - 7 июля. При этом прохладнее от осадков и ветра не станет. В регионе по-прежнему сохранится очень жаркая погода.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.