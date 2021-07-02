Штормовой ветер и ливни накроют Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области снова ожидаются грозы с ливнями и сильным ветром. Оперативный прогноз на 6 июля опубликовали донские спасатели.
В этот день ветер усилится до 24 метров в секунду (86,5 километра в час). Кроме того, в некоторых муниципалитетах региона будут обильные осадки, сопровождающиеся грозой.
Рекомендуется по возможности оставаться дома. В случае, если вы оказались на улице, стоит избегать деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. Автомобили необходимо оставлять только на специальных парковочных площадках.
Во время грозы нужно закрыть окна, двери, а также отключить все электроприборы.
Как сообщалось ранее, череда дождей в Ростовской области продлится как минимум до среды - 7 июля. При этом прохладнее от осадков и ветра не станет. В регионе по-прежнему сохранится очень жаркая погода.