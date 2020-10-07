В Ростове в ближайшие часы ожидается ураганный ветер
Жителей Ростова предупредили о сильном ветре в конце недели. Информацию об этом сообщил ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 9 октября.
С 9 по 11 октября в Ростове-на-Дону ожидается сильный восточный ветер. Его порывы достигнут 18-23 метров в секунду 9 октября, а 10 и 11 октября составят около 15-18 метров в секунду.
Сильный ветер может стать причиной обрыва линии электропередач, перехлеста проводов, падения деревьев, рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.