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На Дону сохранится пожароопасность пятого класса

На Дону сохранится пожароопасность пятого класса
В Ростовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области со ссылкой на Росгидрометцентр.

В период с 19 по 21 октября на территории донского региона, в том числе и в Ростове-на-Дону, объявлен высокий уровень возгораний пятого класса.

В этот период жителям области нельзя выжигать траву и разводить костры. Также в ведомстве просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем, не бросать зажженные спички и незатушенные окурки в лесах и парках.

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