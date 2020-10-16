На Дону сохранится пожароопасность пятого класса

В Ростовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области со ссылкой на Росгидрометцентр.В период с 19 по 21 октября на территории донского региона, в том числе и в Ростове-на-Дону, объявлен высокий уровень возгораний пятого класса.В этот период жителям области нельзя выжигать траву и разводить костры. Также в ведомстве просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем, не бросать зажженные спички и незатушенные окурки в лесах и парках.