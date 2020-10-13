В Ростовской области сохранится пожароопасность пятого класса

В донском регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.В период с 16 по 18 октября на территории Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону, ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.В эти дни дончанам не стоит выжигать траву и разводить костры. Также спасатели рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем, не бросать зажженные спички и незатушенные окурки в лесах и парках.