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В Ростовской области сохранится пожароопасность пятого класса

В Ростовской области сохранится пожароопасность пятого класса
В донском регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

В период с 16 по 18 октября на территории Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону, ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В эти дни дончанам не стоит выжигать траву и разводить костры. Также спасатели рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем, не бросать зажженные спички и незатушенные окурки в лесах и парках.

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