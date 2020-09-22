Росгидромет предупредил о высокой пожароопасности жителей Ростовской области

На территории донского региона ожидается пожароопасность пятого класса, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.В период с 25 по 27 сентября на территории области ожидается пожароопасность пятого класса, в том числе в Ростове-на-Дону. На юге Азовского района сохранится пожароопасность четвертого класса.Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно рекомендует дончанам соблюдать меры по предупреждению пожаров. В период чрезвычайной и высокой пожароопасности нельзя разводить на природе костры, необходимо внимательно и осторожно обращаться с огнем. Спасатели напоминают, что выжигать камыш и сухую траву, бросать в лесу зажженные спички или непотушенные окурки также запрещено.В случае возгорания обращайтесь по телефону: 101.