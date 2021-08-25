На Дону шесть человек отравились грибами
Дикорастущими грибами отравились шесть жителей Ростовской области. За последний месяц число пострадавших пополнил один человек. По информации регионального Роспотребнадзора, среди отравившихся оказался один ребенок.
Кроме того, специалисты выявили ботулизм у одного из пострадавших. Это опасное для жизни заболевание, поражающее нервную систему и вызывающее острую дыхательную недостаточность.
В прошлом 2020 году за аналогичный период грибами отравились четверо человек. Еще двое болели ботулизмом.
Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется не покупать грибы в местах несанкционированной торговли у случайных лиц, собирать дикорастущие грибы в лесополосах, парках и других местах их произрастания.
Кроме того, лучше не употреблять в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы не уверены. А также стоит остерегаться старых переросших грибов. Наряду с полезными веществами в них часто могут быть продукты разложения белков.
В случае отравления грибами нужно своевременно обращаться за медпомощью.