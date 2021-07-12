За три месяца дикорастущими грибами отравились пять жителей Ростовской области

В Ростовской области дикорастущими грибами отравились пять человек. Данные за три месяца предоставили на сайте Роспотребнадзора.Среди отравившихся есть ребёнок. Еще один человек заболел ботулизмом.Ботулизм - это инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Если своевременно не принять меры, ботулизм может привести к дыхательной недостаточности и летальному исходу.Специалисты предупреждают, что не стоит собирать дикорастущие грибы в лесополосах, парках и других местах их скопления. Также не следует покупать грибы в любом виде в местах несанкционированной торговли и у случайных лиц.Кроме того, лучше не употреблять в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы не уверены. А также стоит остерегаться старых, переросших грибов. Наряду с полезными веществами в них часто могут быть продукты разложения белков.И самое главное - в случае отравления грибами не стоит заниматься самолечением, своевременно обращайтесь за медицинской помощью.