В Ростовской области пять человек пострадали от отравления дикорастущими грибами

В Ростовской области за год пять человек отравились дикорастущими грибами. Об этом 26 августа сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.За год на Дону зарегистрировано четыре случая отравления непригодными для употребления в пищу грибами. Случаи выявили в Волгодонске, Таганроге и Шахтах. В результате пострадали пять человек — трое взрослых и двое детей. Примечательно, что дети съели грибы сырыми во время прогулки. Взрослые же отравились, приготовив грибы дома.Стоит отметить, что даже съедобные грибы могут послужить причиной отравления. Дело в хитине, который находится в грибах. В этой связи людям с ослабленным здоровьем, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не рекомендуется их употреблять. Врачи не рекомендуют есть грибы детям до 10 лет.Отравление грибами может быть опасно для жизни человека. Симптомами отравления являются недомогание, рвота, повышение температуры и озноб. В тяжелых случаях это может быть потеря сознания, лихорадка и затрудненность дыхания. Не стоит заниматься самолечением и при малейших симптомах нужно обратиться к врачу за помощью.