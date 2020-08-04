В Ростовской области с 10 августа возобновят работу все кафе и рестораны

Ранее закрытым ресторанам и кафе разрешили работать в Ростовской области. Такое изменение в постановление № 272 внес губернатор донского региона Василий Голубев.Свою деятельность все организации общепита смогут возобновить с 10 августа. При этом для допуска к работе должны дезинфицироваться все контактные поверхности после каждого посетителя. Кроме того, необходимо каждый час проветривать помещения, а также обеззараживать воздух. Для этого сотрудникам понадобятся специальные ультрафиолетовые облучатели.Напомним, с 29 июня была возобновлена работа ресторанов и кафе, но только с летними верандами на открытом воздухе. Все, кто не соблюдал подобные условия, закрывались, а также привлекались к ответственности за нарушение ограничительных мер.