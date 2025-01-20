На Дону рождаемость снизилась на 11% за последние пять лет

Фото: ростов.ру

В Ростовской области пятый год подряд снижается рождаемость. По данным регионального управления ЗАГС, за последние пять лет количество новорожденных уменьшилось на 11%.В 2021 году на свет появились 36 165 малышей, из них 381 пара двоен. В следующем году, 2022-м, родились уже 33 094 ребенка, из них 389 пар двойняшек. В 2023 году зарегистрировано 32 565 новорожденных, среди которых было 356 пар двойняшек, пять троен и одна четверня.Но в 2024 году ситуация стала рекордно низкой за последние пять лет. На свет появились всего 32 090 малышей, среди которых 341 двойня и четыре тройни.Снижение рождаемости может быть связано с экономическими и политическими условиями. Многие молодые люди не готовы заводить детей, пока не будут уверены в своем финансовом положении и стабильности. Они хотят приобрести жилье, машину, создать финансовую подушку безопасности и жить в более спокойное время.