На Дону рождаемость снизилась на 11% за последние пять лет
В Ростовской области пятый год подряд снижается рождаемость. По данным регионального управления ЗАГС, за последние пять лет количество новорожденных уменьшилось на 11%.
В 2021 году на свет появились 36 165 малышей, из них 381 пара двоен. В следующем году, 2022-м, родились уже 33 094 ребенка, из них 389 пар двойняшек. В 2023 году зарегистрировано 32 565 новорожденных, среди которых было 356 пар двойняшек, пять троен и одна четверня.
Но в 2024 году ситуация стала рекордно низкой за последние пять лет. На свет появились всего 32 090 малышей, среди которых 341 двойня и четыре тройни.
Снижение рождаемости может быть связано с экономическими и политическими условиями. Многие молодые люди не готовы заводить детей, пока не будут уверены в своем финансовом положении и стабильности. Они хотят приобрести жилье, машину, создать финансовую подушку безопасности и жить в более спокойное время.