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В Ростовской области в новогоднюю ночь родилось 87 детей, сообщил в своем телеграм-канале Василий Голубев. Всего в прошлом году на Дону родилось более 32 тысяч малышей. Из этого числа 330 двоен, пять троен и одна четверня.Среди имен, которыми называли родители в 2023 году, самыми необычными стали Мальвина, Бриллианта, Забава, Лиса, Воркотанай, Мерседес, Звенислава и Себастьян.Но также родители отдавали предпочтение и таким именам, как Артем, Максим, Анна, Полина, Виктория, София, Мария, Иван, Дмитрий, Роман, Михаил.