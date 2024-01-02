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В Ростовской области в новогоднюю ночь родилось 87 детей

В Ростовской области в новогоднюю ночь родилось 87 детей
В Ростовской области в новогоднюю ночь родилось 87 детей, сообщил в своем телеграм-канале Василий Голубев. Всего в прошлом году на Дону родилось более 32 тысяч малышей. Из этого числа 330 двоен, пять троен и одна четверня.

Среди имен, которыми называли родители в 2023 году, самыми необычными стали Мальвина, Бриллианта, Забава, Лиса, Воркотанай, Мерседес, Звенислава и Себастьян.

Но также родители отдавали предпочтение и таким именам, как Артем, Максим, Анна, Полина, Виктория, София, Мария, Иван, Дмитрий, Роман, Михаил.
Фото: Соцсети.
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