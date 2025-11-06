На Дону Росприроднадзор судится с оператором по обращению с ТКО на 2 млн

Фото: Donday

В Ростовской области Росприроднадзор намерен добиться выплаты около двух миллионов рублей от оператора, ответственного за сбор и утилизацию ТКО. Информация об этом судебном споре зафиксирована в документации областного Арбитражного суда.Ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд Ростовской области, чтобы взыскать задолженность с компании «Гуковское спецавтохозяйство». Как следует из материалов дела, этот региональный оператор накопил долг в размере 1,98 миллиона рублей в результате негативного воздействия на окружающую среду в 2023 году.Арбитражный суд принял иск к рассмотрению и установил дату проведения заседания по данному делу – 27 ноября.